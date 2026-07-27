ബഹ്റൈനിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പുതിയ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നുtext_fields
മനാമ: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരപ്പിൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുമായി വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം. മുപ്പത് അടിസ്ഥാന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. ബഹ്റൈനിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കടകളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം.
വാറ്റ് ബാധകമല്ലാത്ത അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കടകൾ നിർബന്ധമായും വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വിലവിവരങ്ങൾ പുതുക്കി നൽകുകയും വേണം. ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിന്റെ വിവിധ കടകളിലെ വില പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും.
വ്യത്യസ്ത കടകളിൽ കയറിയിറങ്ങിയോ ഓഫറുകൾ പരതിയോ സമയം കളയാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. കടകൾ തമ്മിലുള്ള വിലയിലെ അന്തരം, പഴയ വിലവിവരങ്ങൾ, അകാരണമായ വിലക്കയറ്റം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും ഇത് ഉപകരിക്കും. വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാനും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്താനും മന്ത്രാലയ ജീവനക്കാർ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ, ബഹ്റൈനിൽ പരമ്പരാഗത കാറ്ററിംഗ്, നാടൻ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടത്തുന്നവർക്ക് കടകളോ ഓഫീസുകളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് വെർച്വൽ ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം വിപുലീകരിച്ചു.
ഇതോടെ വെർച്വൽ കൊമേർഷ്യൽ പ്രിമിസസ് വഴി അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം 73 ആയി ഉയർന്നു. സിജിലി വെർച്വൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി പ്രകൃതിദത്തമായ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ, പരിപാടികൾക്കുള്ള തദ്ദേശീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത തത്സമയ ഷോകൾ എന്നിവ വാടക കെട്ടിടങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സംരംഭകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം.
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