Madhyamam
    Bahrain
    7 Jan 2026 2:27 PM IST
    7 Jan 2026 2:27 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പു​തി​യ എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി നി​യ​മം; മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലി​റ്റ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​കു​തി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള 100 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​തെ ത​ന്നെ, മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പു​തി​യ നി​കു​തി ഘ​ട​ന ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ബി​ല്ലി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്യൂ​റോ ഫോ​ർ റ​വ​ന്യൂ​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഈ ​നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​കു​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ് ലി​റ്റ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 100 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​റി​ൽ 5 ഗ്രാ​മി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ള്ള പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൃ​ത്രി​മ മ​ധു​രം മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഷു​ഗ​ർ-​ഫ്രീ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, 100 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​റി​ൽ 5 ഗ്രാം ​മു​ത​ൽ 7.099 ഗ്രാം ​വ​രെ പ​ഞ്ച​സാ​ര അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലി​റ്റ​റി​ന് 0.079 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ നി​കു​തി ന​ൽ​ക​ണം.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ബി​ല്ലി​ലു​ണ്ട്.

    നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​കു​തി അ​ട​ക്കാ​തെ സ്റ്റോ​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ശ്ചി​ത നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ക​ര​ട് നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​നി​യ​മ കാ​ര്യ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​കു​തി പി​രി​വ് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

