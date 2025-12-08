Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    8 Dec 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:04 PM IST

    സൂ​ക്ഷ്മ-​ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ ഫ​ണ്ട്

    • പാ​ർ​ല​മ​ന്‍റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ
    • നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ഫ​ണ്ടാ​യ 'തം​കീ​ന്‍റെ' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ബി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    cancel

    മ​നാ​മ: ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ എം.​പി​മാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ഫ​ണ്ടാ​യ 'തം​കീ​ന്‍റെ' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെൻറ് ഈ ​ക​ര​ട് ബി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, പു​തി​യ ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ജ​റ്റി​ലും ധ​ന​പ​ര​മാ​യ ബാ​ല​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പാ​ർ​ല​മെൻറി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ സ​മി​തി ബി​ൽ ത​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തി. ബി​ല്ലി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് മൈ​ക്രോ ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഫ​ണ്ട് ഒ​രു പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​രും. ഇ​തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, ക​ര​കൗ​ശ​ല, വി​ജ്ഞാ​ന-​സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സാ​ധ്യ​താ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം, ബി​സി​ന​സ് പി​ന്തു​ണ, സോ​ഫ്റ്റ് ലോ​ണു​ക​ൾ, ഗ്യാ​ര​ന്റി​ക​ൾ, മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഫ​ണ്ട് വ​ഴി ന​ൽ​കും.

    സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം, സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ഭൂ​മി, തം​കീ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രി​ക്കും ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ. പു​തി​യ ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​ധി​ക ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ധ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥാ​പ​ദ്ധ​തി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു പു​തി​യ ഫ​ണ്ടി​ന് വേ​ണ്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ടി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ബി​ൽ പാ​സാ​യാ​ൽ അ​ത് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും.

