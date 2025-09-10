Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:28 AM IST

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ഫ​ണ്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​യ​മം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ഫ​ണ്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് പ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ 2025-ലെ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 36 പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​വും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ നി​യ​മം സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ

    ‘ഇം​പ്ലി​മെ​ന്റി​ങ് യൂ​നി​റ്റ്’ എ​ന്ന​ത് ഇ​നി മു​ത​ൽ ‘നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് യൂ​ണി​റ്റ്’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടും. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും, ലാ​ഭം, പ​ലി​ശ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ‘കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം’ എ​ന്ന നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച പ​ണം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യോ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തും. കു​റ്റ​വാ​ളി മ​രി​ച്ചാ​ലും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച പ​ണം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ലോ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലോ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്നാ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും പു​തി​യ നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ക, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ന്റി-​മ​ണി ലോ​ണ്ട​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക, അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും ഈ ​യൂ​നി​റ്റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ നി​യ​മം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗെ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

