    Bahrain
    date_range 13 Nov 2025 10:49 AM IST
    date_range 13 Nov 2025 10:49 AM IST

    പു​തി​യ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ൽ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്കം

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    പു​തി​യ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ൽ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്കം
    2025-2026 ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി 2025-2026 ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ര​വേ​റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ടി.​ഇ.​എ), ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പോ​ർ​ട്ട്, ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ.​പി.​എം ടെ​ർ​മി​ന​ൽ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ൽ സീ​സ​ൺ, 2022-2026 ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ടി.​ഇ.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി‍യി​ച്ചു.

    ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത, ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്നും ബി.​ടി.​ഇ.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 2024-2025 സീ​സ​ൺ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ആ​കെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ 1,40,100 ആ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 15% വ​ർ​ധ​ന​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. 40 ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ആ ​സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2026-2027 സീ​സ​ണി​ൽ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം വ​രെ നീ​ട്ടാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ബി.​ടി.​ഇ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

