Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബു​സൈ​തീ​നിൽ പുതിയ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:43 AM IST

    ബു​സൈ​തീ​നിൽ പുതിയ കണക്ടിങ് ബ്രിഡ്ജ് തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​സൈ​തീ​നിൽ പുതിയ കണക്ടിങ് ബ്രിഡ്ജ് തുറന്നു
    cancel
    camera_alt

    ബു​സൈ​തീ​നിൽ തുറന്ന കണക്ടിങ് ​ ബ്രിഡ്ജ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബു​സൈ​ത്തീ​നെ​യും ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ല​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബൈ​പാ​സ് പാ​ലം ബു​സൈ​തീ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ചെ​യ്ഞ്ച് തു​റ​ന്നു. മ​നാ​മ​യ്ക്കും മു​ഹ​റ​ഖി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, അ​ൽ-​സ​യ, അ​ൽ-​ദ​യ​ർ, സ​മ​ഹീ​ജ് എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ൽ ദി​യാ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​ലേ​ക്കും അ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്.

    പാ​ലം തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​നാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദി​യാ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര സ​മ​യം 20 മി​നി​റ്റ് വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മു​ഹ​റ​ഖ് റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bridgeBahrain NewsBusaiteengulf news malayalam
    News Summary - New connecting bridge opens in Busaiteen
    Similar News
    Next Story
    X