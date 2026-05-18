പുതിയ മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ; 'ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഭരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം'
ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമാകുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന വി.ഡി സതീശനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ഒരു സർക്കാർ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അത് വെറും അധികാരമാറ്റമല്ല; ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നൽകുന്ന പുതിയ വാഗ്ദാനമാണ്. വർഷങ്ങളായി വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി പോരാടുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം, ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ, കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, യുവാക്കളുടെ ആശങ്കകൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കരുതലും വിശ്വാസവും നൽകുന്ന ഒരു ഭരണമാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം
പുതിയ മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം മുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത്. അധികാരത്തിന്റെ ആഡംബരത്തേക്കാൾ സേവനത്തിന്റെ വിനയമാണ് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭരണരീതിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം. കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി. പഠനം കഴിഞ്ഞ് തൊഴിൽ തേടി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകി യുവാക്കൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകണം.
തമ്മിൽ ഐക്യത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കണം
പുതിയ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ ഐക്യത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെപ്രവർത്തിക്കണം. വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് പ്രധാനമെന്ന ബോധം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകണം. ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ലഭിക്കുക. ഓരോ വകുപ്പുകളും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ജനങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സർക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ വിമർശന വേദിയായി മാത്രം കാണാതെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരമായി കാണണം. ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഭരണരീതി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭരണമാണ് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കേരളം എന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെയും നാടാണ്. ഈ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പുതിയ സർക്കാരിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും വിശ്വാസവും കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കരുതലുള്ള ഭരണവും സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനവും വികസന ദർശനവുമാണ് ജനങ്ങൾ പുതിയ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അധികാരം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സർക്കാർ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും വീണ്ടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ.
