Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജ​സ്റ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:58 AM IST

    ജ​സ്റ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലെ പു​തി​യ പാ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​സ്റ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലെ പു​തി​യ പാ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു
    cancel

    മ​നാ​മ: ജ​സ്റ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലെ പു​തി​യ പാ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ജ​സ്റ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. സ​ൽ​മാ​ൻ സി​റ്റി, ബു​ദ​യ്യ, ജ​നാ​ബി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​പാ​ലം ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും.

    പു​തി​യ മേ​ൽ​പ്പാ​ലം ജ​നാ​ബി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​ത് തി​രി​വ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും, ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ദി​വ​സേ​ന 57,000 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി യാ​ത്ര സ​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trafficnew bridgeopenedintersection
    News Summary - New bridge at Jasra Intersection opened for traffic
    Similar News
    Next Story
    X