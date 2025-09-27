Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:20 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ​ക്ക് പു​തി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ​ക്ക് പു​തി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 'ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എം​പ്ലോ​യീ' എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ അ​പ്ഡേ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​റാ​ണ് അ​പ്ഡേ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബ്യൂ​റോ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​നി​മു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​പ്പി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്, വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പി.​ഡി.​എ​ഫ് രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​റി​നു​പു​റ​മെ, ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഹാ​ജ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വൈ​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​തി​നോ നേ​ര​ത്തെ പോ​കു​ന്ന​തി​നോ ഉ​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് പേ​പ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഉ​പ​യോ​ക്തൃ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഇ​ന്‍റ​ർ​ഫേ​സും ത​ത്സ​മ​യ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും വ​ഴി സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും 'ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എം​പ്ലോ​യീ' ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഒ​രു വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ബ്യൂ​റോ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:civil servicenew applicationGulf NewsbureauBahrain News
    News Summary - New application for the Bahrain Civil Service Bureau
