    7 Aug 2025 9:03 AM IST
    7 Aug 2025 9:03 AM IST

    പുതിയ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു

    ബെ​ൽ​ജി​യം, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, ജ​ർ​മ​നി​ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർമാർ ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെ​യ്ത​ത്
    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പു​തി​യ​താ​യി നി​യ​മി​ത​രാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു. ബെ​ൽ​ജി​യം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ബെ​ഹ്‌​സാ​ദ്, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഖ​ലീ​ൽ യ​അ്ഖൂ​ബ് അ​ൽ ഖ​യ്യാ​ത്ത്, ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ ഖു​റൈ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​ത്. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രെ സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രോ​ട് ഹ​മ​ജ് രാ​ജാ​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജാ​വ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും രാ​ജാ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സം, ധാ​ര​ണ, ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ശം​സ​ക്കും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

