    date_range 24 Aug 2025 9:09 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 9:09 AM IST

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം; സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും

    200 മു​ത​ൽ 800 ഫി​ൽ​സ് വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക
    nutritious food
    മ​നാ​മ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൈ​ല​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. 200 മു​ത​ൽ 800 ഫി​ൽ​സ് വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​ക പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​ശ്യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ലോ​റി​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മെ​നു​വാ​യി​രി​ക്കും ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    സ്കൂ​ൾ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ കാ​ന്റീ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​യി അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു പൂ​ർ​ണ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ്കൂ​ൾ കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫു​ഡ് സി​റ്റി, റ​ദ്‌​വാ​ൻ ബേ​ക്ക​റീ​സ്, അ​ൽ ജാ​മി​അ കാ​റ്റ​റി​ങ്, അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ​സ്, ഫു​ഡ് സ​പ്ലൈ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.ഫു​ഡ് സി​റ്റി​യു​ടെ 1.055 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന്റെ ലേ​ല​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക. പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:StudentsGulf NewsGovernmentBahrain Newsnutritious food
