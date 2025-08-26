Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 26 Aug 2025 10:20 AM IST
    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    വി​വി​ധ മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ വി​പ​ണി ത​കൃ​തി
    സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശുചീകരണം
    സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശുചീകരണം 

    മ​നാ​മ: പു​ത്ത​ൻ ബാ​ഗു​ക​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. നാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ധി​ക്കു​പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ല്ലാം ഈ ​സ​മ​യ​മാ​വു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തും. ചി​ല​രൊ​ക്കെ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. വി​വി​ധ മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ വി​പ​ണി അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​ലു​ക​ൾ, ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ, വാ​തി​ലു​ക​ൾ, നി​ല​ക​ൾ, സ്റ്റെ​യ​ർ​കേ​സു​ക​ൾ, ബാ​ത്ത്റൂ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള 5000 പു​തി​യ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബ​സ് ഫ്ലീ​റ്റും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് 'ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ​സ് ഫ്ര​ണ്ട്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, യൂ​നി​ഫോം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ൾ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കും.

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. മി​ക​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​രീ​രി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും മാ​ന​സി​ക​വി​കാ​സ​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ബാ​ബ്, മ​ക്രോ​ണി, പാ​സ്ത, മി​നി പി​സ്സ, ഫ്ര​ഷ് ബ്ര​ഡ്, ക​പ്പ്കേ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യും വി​വി​ധ​ത​രം സാ​ൻ​വി​ച്ചു​ക​ളും സാ​ല​ഡു​ക​ളും ഫ്ര​ഷ് ജ്യൂ​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

