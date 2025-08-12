Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഷോ​പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:47 AM IST

    നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ വി​ജ​യി​ക്ക് കി​യ സോ​ണെ​റ്റ് കാ​ർ കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ വി​ജ​യി​ക്ക് കി​യ സോ​ണെ​റ്റ് കാ​ർ കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച കാ​ർ നൗ​ഷാ​ദി​ന് നെ​സ്റ്റോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​ലി​വ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ മേ​യ് 25 വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക്ക് കി​യ സോ​ണെ​റ്റ് കാ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൗ​ഷാ​ദ് തെ​ക്കു​ള്ള​ക​ണ്ടി​യെ​യാ​ണ് റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നെ​സ്റ്റോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടീ​മി​ന്റെ​യും യൂ​നി​ലി​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​സ ടൗ​ണി​ലെ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൗ​ഷാ​ദി​ന് കാ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsnesto hypermarketkia sonetGrand FinaleShop and Win Campaign
    News Summary - Nesto's Shop and Win Campaign; Grand Finale Winner Wins Kia Sonnet Car
    Similar News
    Next Story
    X