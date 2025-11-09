Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:13 AM IST

    നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ശാ​ഖ ഇ​ന്ന് സ​ന​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും

    നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ശാ​ഖ ഇ​ന്ന് സ​ന​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്റെ 143ാമ​ത് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റാ​യ നെ​സ്റ്റോ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന​ദ് ശാ​ഖ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ന​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 10 ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 11 മ​ണി​യോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കും.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഡീ​ലു​ക​ളും സ​ഹി​തം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​പു​ല​മാ​യ കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം സ​ന​ദി​ലെ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഓ​പ്പ​ണി​ങ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വ്വം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട, നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ശാ​ഖ​യി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്ന​തെ​ന്നും നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:operationsNesto GroupSanad
