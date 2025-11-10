Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Nov 2025 12:43 PM IST
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 17ാമ​ത് ഔട്ട്‍ലറ്റ് സ​ന​ദി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച് നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 17ാമ​ത് ഔട്ട്‍ലറ്റ് സ​ന​ദി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച് നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്
    ക്യാപിറ്റല്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ ഹിസ് എക്സലന്‍സി ബ്രിഗേഡിയർ അമ്മാർ മുസ്തഫ ജാഫർ അൽ സെയ്ദ് നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബഹ്‌റൈനിലെ 17-ാമത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    മ​നാ​മ: മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 143ാമ​ത്തെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 17ാമ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് സ​ന​ദി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ന്‍സി ബ്രിഗേഡിയർ അമ്മാർ മുസ്തഫ ജാഫർ അൽ സെയ്ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന്യൂ ​സ​ന​ദി​ലാ​ണ് 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്.



    150 കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി മു​ത​ല്‍ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഹാ​ഷിം മ​ന്യോ​ട്ട് (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍), അ​ര്‍ഷാ​ദ് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​തി​ഫ് (ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍), നാ​ദി​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് (ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍), ശ്രീ​ന​രേ​ഷ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ), അ​ബ്ദു ചെ​തി​യാ​ന്‍ഗ​ണ്ടി​യി​ല്‍ (ബ​യി​ങ് ഹെ​ഡ്), ഫി​നാ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ സോ​ജ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ്, മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ര്‍ഷാ​ദ് ഹാ​ഷിം കെ.​പി വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന​ദി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ്ര​ഷ് മാം​സം, പാ​ലു​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, ബേ​ക്ക​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഈ ​സ്റ്റോ​ര്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. നെ​സ്റ്റോ​യി​ലെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്ത ലോ​യ​ല്‍റ്റി റി​വാ​ര്‍ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​യ 'ഇ​നാം' ആ​പ് എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഓ​രോ ത​വ​ണ ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും എ​ക്സ്‌​ക്ലു​സീ​വ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍, കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍, റി​ഡീം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന പോ​യ​ന്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും. നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ് അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Nesto Group begins operations at 17th outlet in Sanad, Bahrain
