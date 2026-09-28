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Madhyamam
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    ‘ബിഗ് 3 ഡേയ്സ്’ പ്രമോഷനുമായി നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്ക്

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    സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ വമ്പൻ ഓഫറുകളുടെ ഷോപ്പിങ് മാമാങ്കം
    ‘ബിഗ് 3 ഡേയ്സ്’ പ്രമോഷനുമായി നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്ക്
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    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി “ബിഗ് 3 ഡേയ്സ്” പ്രമോഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ നെസ്റ്റോയുടെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി വൻ വിലക്കുറവും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, പഴം-പച്ചക്കറികൾ, മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ്, ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഹോം അപ്ലയൻസസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫാഷൻ, ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ ഗാഡ്‌ജറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക പ്രമോഷനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും.

    മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പരിമിതകാല ഓഫറുകളിലൂടെ കുടുംബ സമേതം ഷോപ്പിംഗ് ആസ്വദിക്കാനും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മികച്ച ലാഭത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. മെഗാ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമെ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്ത് നിരവധിയായ സർപ്രൈസ് ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നെസ്റ്റോ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Nesto Bahrain Mega Sale
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