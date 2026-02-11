Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 1:31 PM IST

    നെ​സ്റ്റോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ വി​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    900ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    നെ​സ്റ്റോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ വി​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    നെ​സ്റ്റോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ വി​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ വി​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. 2025 ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​വാ​ൽ, ഹ​മ​ല, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ റോ​ഡ്, ബു​സൈ​തീ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ഈ​സ ടൗ​ൺ എ​ന്നീ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് നെ​സ്റ്റോ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നും ല​ഭി​ച്ച സ്‌​ക്രാ​ച്ച് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 900ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ൽ​സ​മ​യം​ത​ന്നെ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളാ​യ അ​ഞ്ച് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മെ​ഗാ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. 100 ശ​ത​മാ​നം സു​താ​ര്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​സ്‌​ക്രാ​ച്ച് കാ​ർ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സം​തൃ​പ്തി​യും നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പു​തു​മ​യു​ള്ള​തും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് നെ​സ്റ്റോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

