Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:29 AM IST

    അർബുദ രോഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകി നീതു ബിനു

    അർബുദ രോഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകി നീതു ബിനു
    അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ

    നീ​തു ബി​നു

    മ​നാ​മ: അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്ത് കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​നി നീ​തു ബി​നു മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി യു.​കെ​യി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് നീ​തു സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​ഗ്ഗു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ഡ് ടു ​ട്യൂ സ​ലൂ​ണി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് നീ​തു മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം നീ​തു​വി​ന്റെ 12 വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ൻ അ​ശ്വി​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത്. മ​ക​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം കേ​ട്ട നീ​തു, സ​മാ​ന​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം ത​നി​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് വി​ഗ്ഗു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാം.

    ദാ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട മു​ടി​യു​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ നീ​ളം: 21 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്, ന​മ്പ​ർ: 33750999.

