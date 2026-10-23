Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നിയാർക്ക് ബഹ്‌റൈൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നിയാർക്ക് ബഹ്‌റൈൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    നിയാർക്ക് ബഹ്‌റൈൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

    മനാമ: നിയാർക്ക് ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ ലേഡീസ് വിങ് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പ്ന്റേയും അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. സൽമാബാദിലെ അൽ ഹിലാൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോ. ജാസ്മിൻ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുകയും പങ്കെടുത്തവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

    ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബ്ലഡ് പ്രെഷർ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ടോട്ടൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ, കിഡ്‌നി സ്ക്രീനിംഗ് (ക്രിയാറ്റിൻ), ലിവർ സ്ക്രീനിംഗ് (എസ്. ജി. പി. ടി), യൂറിക് ആസിഡ് എന്നീ ടെസ്റ്റുകളും അൽഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സൗജന്യമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. നിയാർക്ക് ബഹ്‌റൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വനിതാ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർന് ഉപഹാരം കൈമാറി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - NEARCK Bahrain organized a breast cancer awareness program
    Next Story
    X