Madhyamam
    Bahrain
    14 Sept 2025 9:06 AM IST
    14 Sept 2025 9:06 AM IST

    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണ​സം​ഗ​മം

    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണ​സം​ഗ​മം
    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ഡ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ (നി​യാ​ർ​ക്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഖ​മീ​സി​ലെ ഫ​റൂ​ഖ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ഓ​ണ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി നി​യാ​ർ​ക്കി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ് കെ.​കെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് ഹ​ബീ​ബ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം, അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ടി. ​പി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ജി​ത്ത് പി​ള്ള, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ജി​ൽ​ഷ സ​മീ​ഹ്‌, ആ​ബി​ദ ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഒ.​കെ കാ​സിം, ജെ.​പി.​കെ തി​ക്കോ​ടി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    നി​യാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

