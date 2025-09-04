Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 4 Sept 2025 9:42 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 9:42 AM IST

    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​രം​ഭ​വും

    ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി ഐ.​എ.​എ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തും
    ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​രം​ഭ​വും
    ഡോ. ​രാ​ജു​നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി ഐ.എ.എസ്

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ കാ​നു ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​രം​ഭ​വും 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട് വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കൂ​റു​മു​ള്ളി​ല്‍ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.00 മ​ണി മു​ത​ൽ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും, വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​രം​ഭ ദി​വ​സ​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 4.30 മു​ത​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ന​വ​രാ​ത്രി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റും, കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​രാ​ജു​നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കും.

    അ​ന്നേ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും, സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ഞ്ജി​ത്ത് വാ​സ​പ്പ​ൻ (3434 7514), ശി​വ​ജി ശി​വ​ദാ​സ​ൻ (6699 4550) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:Schoolscelebrationsgurudeva social societyNavratriCommencement
    News Summary - Navratri celebrations and commencement of school at Gurudeva Social Society
