Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:06 AM IST

    ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​രം​ഭ​വും

    ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​രം​ഭ​വും
    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ കാ​നു ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ സോ​ഷ്യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​രം​ഭ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട് വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സൊ​സൈ​റ്റി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യി ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി

    സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നീ​ഷ് കു​റു​മു​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൊ​സൈ​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​രാ​ജ് രാ​ജ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ന​വ​രാ​ത്രി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​രം​ഭ ദി​വ​സ​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ 4.30 മു​ത​ൽ പ്ര​മു​ഖ ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റും കേ​ര​ള ഗ​വ. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി അ​റി​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സൊ​സൈ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newscelebrationsgurudeva social societyBahrain NewsNavratri
