Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    2 Jan 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 10:53 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി; വാ​ർ​ഷി​ക ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു

    1,91,000ാമ​ത്തെ മ​രം ന​ട്ടു
    ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി; വാ​ർ​ഷി​ക ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു
    ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം 1,91,000ാമ​ത്തെ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ടു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി 2025ലെ ​ല​ക്ഷ്യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന 1,91,000ാമ​ത്തെ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട്ടു.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ജ്യം വാ​ർ​ഷി​ക ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ ല​ക്ഷ്യം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വാ​ഇ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ ആ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും രാ​ജ്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2035ഓ​ടെ 36 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം അ​തി​വേ​ഗം അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തു​വ​രെ 24 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ണ്ട​ൽ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 2035ൽ ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന 16 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ 22 ല​ക്ഷം ക​ണ്ട​ൽ​തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ നേ​ട്ടം. മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

