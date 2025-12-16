Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:30 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ; വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ത്യു​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ന​യ​മാ​ണ് രാ​ജ്യം എ​പ്പോ​ഴും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ; വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ത്യു​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: അ​തി​നൂ​ത​ന​മാ​യ വി​ക​സ​ന​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യം അ​തി​ന്‍റെ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​ഹ​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​രാ​ജ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പി​റ​വി മു​ത​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് ഓ​രോ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ന​ന്മ​ക്കും വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ രാ​ജ്യം ചേ​ർ​ത്തു പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1971ൽ ​ആ​ധു​നി​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​ന്‍റെ 54ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ദാ​യ​ക​മാ​ണ്. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ത്യു​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ന​യ​മാ​ണ് രാ​ജ്യം എ​പ്പോ​ഴും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ഈ ​രാ​ജ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യം അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പോ​രു​ന്ന സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ഹ​നീ​യ മാ​തൃ​ക, ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ജ്യം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ട്. രാ​ജ്യം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പ്ര​കാ​ശ​ഗോ​പു​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​രി​മ​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ജീ​വി​ത സൂ​ചി​ക​യി​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെല്ലാം രാ​ജ്യം അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ദ്രു​തം വ​ള​രു​ന്ന ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല എ​ണ്ണ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യം വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ഷ​ൻ 2030, രാ​ജ്യം അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ടൂ​റി​സം. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടു​ന്നു. മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത്, നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ദി​ൽ​മു​ൻ ശ്മ​ശാ​ന ഭൂ​മി, ഖ​ൽ​അ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നീ ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ യു​നെ​സ്കോ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​വ​യാ​ണ്. സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പു​ത്ത​ൻ ടൂ​റി​സം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മേ​ഖ​ല​ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഒ​രു​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജ്യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.കാ‍യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​ക്ക് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി. വ​ലി​യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ്രാ​പ്തി കൈ​വ​രി​ച്ചെ​ന്നും സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യം.

    കൂ​ടാ​തെ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ളടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷ‍്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ദ്രു​തം വ​ള​രു​ന്ന ഒ​രു മേ​ഖ​ല​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യും കാ​യി​ക ടൂ​റി​സ​വും. വി​നോ​ദ​ത്തി​നും ക​ല​യ്ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഗീ​ത​ക്ക​ച്ചേ​രി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​ത് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:national day celebrationsBahrain NewsSaudi national day celebrationsgulf news malayalam
    News Summary - National Day celebrations; Bahrain reaches new heights of growth
