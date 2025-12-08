Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:28 PM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം: സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം: സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി.
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​മ്പ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്സ് റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി രം​ഗ​ത്ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡീ​ലു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും സൗ​ജ​ന്യ അ​സ്‌​ഗ​ർ അ​ലി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് വൗ​ച്ച​റും നാ​ൻ​ഡോ​സ് വൗ​ച്ച​റും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നേ​ടാം. കൂ​ടാ​തെ എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വാ​യ നി​ര​വ​ധി സീ​സ​ൺ സ​മ്മാ​ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ങ് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​വും ലാ​ഭ​ക​ര​വു​മാ​ക്കാ​ൻ ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി വി​വി​ധ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ്, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ബി.​സി, ബി.​ബി.​കെ, ഇ​ല ബാ​ങ്ക്, ക്രെ​ഡി​റ്റ്മാ​ക്സ് എ​ന്നീ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 3, 6, 9, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 12 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് 0% പ​ലി​ശ​യി​ൽ ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ബി.​എ​ഫ്.​സി ട്രാ​വ​ൽ ബ​ഡ്ഡി കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 3% കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് നേ​ടാം. എ​സ്.​ടി.​സി.​പേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പേ​യ്മെൻറ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ 1% ക്യാ​ഷ്ബാ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​വി​ശ്വ​സ്ത സേ​വ​ന​വും മി​ക​ച്ച ഡീ​ലു​ക​ളും എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, എ​ൻ​മ മാ​ൾ-​റി​ഫ, സീ​ഫ് മാ​ൾ-​മു​ഹ​റ​ഖ്, ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ് (ഗേ​റ്റ് 1ന് ​സ​മീ​പം) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - National Day Celebration: Sharaf DG with gifts and great offers
