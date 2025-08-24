Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 24 Aug 2025 9:05 AM IST
    നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് മ​റൈ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സീ​സ​ൺ; ജ​ന​പ്രീ​തി​യോ​ടെ എ​ട്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 300ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    പേ​ൾ ഡൈ​വി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് മ​റൈ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സീ​സ​ൺ വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ജ​ന​കീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ എ​ട്ടാം പ​തി​പ്പാ​ണി​ത്.ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. ഈ​ന്ത​പ്പാ​യ​ൽ, പേ​ൾ ഡൈ​വി​ങ്, ശ്വാ​സം പി​ടു​ത്തം, ക​ട​ൽ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​ള്ളം​ക​ളി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സ​മു​ദ്ര കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള 300 ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ എ​ട്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ഇ​ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​പ്രീ​തി​യാ​ണ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മു​ദ്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മ​റൈ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​റി​യ​താ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷം​ലാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​പ​ൺ വാ​ട്ട​ർ സ്വി​മ്മി​ങ് മ​ത്സ​ര​വും ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​സൂ​ച​ക​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ൽ ഹ​യ​ർ’ പേ​ൾ ഡൈ​വി​ങ് മ​ത്സ​ര​വു​മാ​ണ് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം അ​ണ്ട​ർ​വാ​ട്ട​ർ ശ്വാ​സം പി​ടി​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ‘​അ​ൽ ന​ഹ്ഹാം’ ക​ട​ൽ​ഗാ​ന മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റും. വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കും. യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്വി​മ്മി​ങ് മ​ത്സ​രം കൂ​ടി സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​മാ​യ ‘അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ഖ് മ​ത്സ​രം’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ, ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ന​ട​ക്കും.

    സ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ സീ​സ​ൺ ന​വം​ബ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ൻ​ഹെ​രി​റ്റ​ഡ് ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും യു​വ​ജ​ന, കാ​യി​ക സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ സീ​സ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​ത​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും യു​വ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്സ​വ​വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ ഷം​ലാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

