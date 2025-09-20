Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 8:38 AM IST
    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    സം​സ്‌​കൃ​തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് സം​സ്‌​കൃ​തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​സ്‌​കൃ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ജ​യ്ദീ​പ്, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്‌​കൃ​തി ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

