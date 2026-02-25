Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    25 Feb 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    25 Feb 2026 12:15 PM IST

    നന്തി അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    നന്തി അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    ന​ന്തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ന്തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജൈ​സ​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര റം​സാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ​റ്റി ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ത​ഹാ​നി റ​മീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. ഫ​സ​ലു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി.​കെ ക​രീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

