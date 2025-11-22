Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:04 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ന​ക്ഷ​ത്ര ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ടി​ന്‍റെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഷോ​റൂം സി​നി​മാ​താ​രം ആ​സി​ഫ് അ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​പ്രീ​തി നേ​ടി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മാ​താ​രം ആ​സി​ഫ് അ​ലി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഗാ​യ​ക​ൻ ഹ​നാ​ൻ ഷാ, ​ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്, ഷം​ന ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദാ​നാ​മാ​ളി​ലെ ലു​ലു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ ഷോ​റൂ​മി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ലൈ​റ്റ്-​വെ​യ്റ്റ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം, കൂ​ടാ​തെ ഭം​ഗി​യും പ്രൗ​ഢി​യു​മേ​കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ന്റി​ക് ക​ള​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ബ​ജ​റ്റി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ന​ക്ഷ​ത്ര​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര, അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്, മ​ലേ​ഷ്യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asif AliBahrain Newsinaguratedgulf news malayalam
    News Summary - Nakshatra Gold and Diamond showroom opens in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X