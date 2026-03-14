    Posted On
    date_range 14 March 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 10:20 AM IST

    മുടി ദാനം നൽകി നജ്മ നവാസ്

    കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള തന്‍റെ മുടി കൈമാറുന്ന നജ്മ നവാസ്   

    മനാമ: കാൻസർ രോഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകി നജ്മ നവാസ്. ബഹ്‌റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുടി നൽകിയത്. കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായ നജ്മയും ഭർത്താവ് നവാസും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെരണ്ടത്തൂർ സ്വദേശികളാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്‍റി മീറ്റർ നീളത്തിൽ മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് ബഹ്‌റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നൽകാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ 33750999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. കീമോതെറാപ്പി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മുടി നഷ്ട്ടമാകുമെന്ന കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കാൻസർ രോഗികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ബഹ്‌റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി വിഗ് നൽകി വരുന്നത്.

    TAGS: Bahrain News, hair donation, gulf news malayalam
    News Summary - Najma Nawaz donates her hair
