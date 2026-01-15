‘എന്റെ കഥ’ ഗ്രൂപ് കുടുംബസംഗമം നടത്തിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം-ഡി.സി ബുക്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി രൂപവത്കരിച്ച സെയിൽസ് ടീമുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ‘എന്റെ കഥ’ ടീം അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നു.
ഗുദൈബിയയിൽ നടത്തിയ സംഗമത്തിന് ടീം ലീഡർ ശ്രീവിദ്യ വിനോദ് നേതൃത്വം നൽകി.
വിനയചന്ദ്രൻ നായർ, ആഷ്ലി കുര്യൻ, അയ്യപ്പൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ധന്യ ശ്രീലാൽ, സുമി ജിജോ, മനോജ് യു. സദ്ഗമയ, മനേഷ് നായർ, സതീഷ് കണ്ണൻ നായർ, വിജേഷ് ഉണ്ണിരാജൻ, സുരേഷ്, റഊഫ് കരൂപ്പടന്ന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഏറ്റവുമധികം സെയിൽസ് നടത്തിയ വ്യക്തിക്കുള്ള സമ്മാനം എന്റെ കഥ ഗ്രൂപ് ലീഡർ ശ്രീവിദ്യ വിനോദിന് ലഭിച്ചു.
