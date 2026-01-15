Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:45 PM IST

    ​‘എ​ന്റെ ക​ഥ’ ഗ്രൂ​പ് കു​ടും​ബസം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി

    ​‘എ​ന്റെ ക​ഥ’ ഗ്രൂ​പ് കു​ടും​ബസം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം-​ഡി.​സി ബു​ക്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സെ​യി​ൽ​സ് ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ​‘എ​ന്റെ ക​ഥ’ ടീം ​ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം-​ഡി.​സി ബു​ക്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സെ​യി​ൽ​സ് ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ​‘എ​ന്റെ ക​ഥ’ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ശ്രീ​വി​ദ്യ വി​നോ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ആ​ഷ്ലി കു​ര്യ​ൻ, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ധ​ന്യ ശ്രീ​ലാ​ൽ, സു​മി ജി​ജോ, മ​നോ​ജ് യു. ​സ​ദ്ഗ​മ​യ, മ​നേ​ഷ് നാ​യ​ർ, സ​തീ​ഷ് ക​ണ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, വി​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​രാ​ജ​ൻ, സു​രേ​ഷ്, റ​ഊ​ഫ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സെ​യി​ൽ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം എ​ന്റെ ക​ഥ ഗ്രൂ​പ് ലീ​ഡ​ർ ശ്രീ​വി​ദ്യ വി​നോ​ദി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

