‘എന്റെ സി.എച്ച്’ കലാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി

‘എന്റെ സി.എച്ച്’ കലാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിtext_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി സി.എച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'എന്റെ സി.എച്ച്' കലാ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. മനാമ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സലീം തളങ്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്വിസ് പ്രബന്ധരചന മത്സരത്തോടെയാണ് കലാമത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഒക്ടോബർ 23 വരെ നീളുന്ന കലാമത്സരങ്ങളിൽ ക്വിസ് പ്രബന്ധരചന, പദസമ്പത്ത്, പത്ര റിപ്പോർട്ടിങ്, മലയാളം പ്രസംഗം, രാഷ്ട്രീയ ഗാനാലാപനം, സംഘഗാനം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാഫി വേളം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളികുളങ്ങര, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസ്ലം വടകര, സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് കാട്ടിൽ പീടിക, കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ പരപ്പൻപൊയിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഇസ്ഹാഖ്, ട്രഷറർ സുബൈർ പുളിയാവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ടീം കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം ഒന്നാം സ്ഥാനവും ടീം വടകര മണ്ഡലം രണ്ടാം സ്ഥാനവും ടീം കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. കോഴിക്കോട് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അശ്റഫ് തോടന്നൂർ, കുഞ്ഞബ്ദുല്ല മാസ്റ്റർ, സെക്രട്ടറിമാരായ മുനീർ ഒഞ്ചിയം, റഷീദ് വല്യക്കോട് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ മുഹമ്മദ് സിനാൻ സ്വാഗതവും ജില്ല ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി നസീം പേരാമ്പ്ര നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
