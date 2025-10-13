Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:07 AM IST

    ‘എന്റെ സി.എച്ച്’ കലാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി

    ‘എന്റെ സി.എച്ച്’ കലാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി
    ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'എ​ന്റെ സി.​എ​ച്ച്' ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക്വി​സ് പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്വി​സ് പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന, പ​ദ​സ​മ്പ​ത്ത്, പ​ത്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, മ​ല​യാ​ളം പ്ര​സം​ഗം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, സം​ഘ​ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഫി വേ​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്‍ലം വ​ട​ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബൈ​ർ പു​ളി​യാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ശ്റ​ഫ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, റ​ഷീ​ദ് വ​ല്യ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം പേ​രാ​മ്പ്ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

