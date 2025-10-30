Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    30 Oct 2025 9:59 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 9:59 AM IST

    'എ​ന്റെ സി.​എ​ച്ച്' ക​ലാ​മ​ത്സ​രം: കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി

    ‘എ​ന്റെ സി.​എ​ച്ച്’ ക​ലാ​മ​ത്സ​രം: കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി
    എ​ന്റെ സി.​എ​ച്ച് ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി ക​ര​സ​ഥ​മാ​ക്കി​യ കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ട​ലം ടീ​മി​ന് പി.​കെ. ന​വാ​സ് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ച​ര​ണാ​ർ​ഥം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘എ​ന്റെ സി.​എ​ച്ച്’ ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​ൻ​പ​തോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​ഴോ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും പേ​രാ​മ്പ്ര മ​ണ്ഡ​ലം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, പ്ര​ബ​ന്ധ ര​ച​ന, പ​ത്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, പ​ദ​സ​മ്പ​ത്ത്, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം, സം​ഘ​ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ന​വാ​സും വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നു​ള്ള റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ് ട്രോ​ഫി എം.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​ജാ​ഫും കൈ​മാ​റി.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സ്ഹ​ർ പെ​രു​മു​ക്ക്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, സു​പ്ര​ഭാ​തം പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ ടി.​പി. ചെ​റൂ​പ്പ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബൈ​ർ പു​ളി​യാ​വ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം പേ​രാ​മ്പ്ര, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​സാ​ഖ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​ശ്‌​റ​ഫ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി വേ​ളം, ഹ​മീ​ദ് അ​യ​നി​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് വാ​ല്യ​ക്കോ​ട്, കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

