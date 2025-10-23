Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:14 AM IST

    എന്റെ സി.എച്ച് കലാമത്സരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

    എന്റെ സി.എച്ച് കലാമത്സരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും
    സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്

    മനാമ: സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് അനുസ്മരണ സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'എന്റെ സി.എച്ച്' കലാ മത്സരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും . ക്വിസ് മത്സരം, പ്രബന്ധ രചന മത്സരം, പത്ര റിപ്പോർട്ടിങ്ങ് മത്സരം, പദസമ്പത്ത്, പ്രസംഗ മത്സരം, രാഷ്ട്രീയ ഗാന ആലാപന മത്സരം, സംഘഗാനം തുടങ്ങിയ കലാമത്സരങ്ങളാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 8 മണി മുതൽ കെഎംസിസി ഹാളിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഗാന ആലാപന മത്സവും സംഘഗാനവും മത്സരവും നടക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രാജീവ്‌ വെള്ളിക്കൊത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും.

    TAGS:Gulf NewsMemoriesArt CompetitionCH Muhammad Koya
    News Summary - My CH art competition ends today.
