Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:01 AM IST

    മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീ​മി​ന്റെ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ശ​ൽ ഒ​ലി​വ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​നാ​മ: ഇ​ശ​ൽ ഒ​ലി​വ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീ​മിa​ന് യു​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത പു​തി​യ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ​യും മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, യു​നി​ഗ്രാ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ർ​ഷി​ദ് ജേ​ഴ്സി കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​സ്‍ലം വ​ട​ക​ര, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടി​താ​യി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഷാ​ഫി വേ​ലം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​കെ, റ​ഫീ​ഖ് നാ​ദാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bahrain NewsJersey ReleaseKaimuttipatgulf news malayalam
    News Summary - Muttipat team jersey release
