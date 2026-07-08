Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവേനൽക്കാല പരിശോധനകൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 July 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 1:49 PM IST

    വേനൽക്കാല പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ നീക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    വേനൽക്കാല പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ നീക്കം
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ, വിലക്കയറ്റം, അനധികൃത സേവനങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ തൊഴിൽ രീതികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നോർത്തേൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ചൂടുകൂടുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് കൗൺസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് നടപടികൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SummergulfinspectionsMunicipal Council
    News Summary - Municipal Council moves to tighten summer inspections
    Similar News
    Next Story
    X