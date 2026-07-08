വേനൽക്കാല പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ നീക്കം

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Posted Ondate_range 8 July 2026 1:49 PM IST
Updated Ondate_range 8 July 2026 1:49 PM IST
വേനൽക്കാല പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ നീക്കംtext_fields
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News Summary - Municipal Council moves to tighten summer inspections
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ, വിലക്കയറ്റം, അനധികൃത സേവനങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ തൊഴിൽ രീതികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നോർത്തേൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചൂടുകൂടുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് കൗൺസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് നടപടികൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്.
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