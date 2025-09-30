Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:41 PM IST

    മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സ്: ടൊ​യോ​ട്ട കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സ​വ്‌​സ​ൻ ഈ​സ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സ്: ടൊ​യോ​ട്ട കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സ​വ്‌​സ​ൻ ഈ​സ
    cancel
    camera_alt

    മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വി​ന് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭാ​ഗ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ടൊ​യോ​ട്ട ആ​ർ.​എ.​വി.4 കാ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടി സ​വ്‌​സ​ൻ ഈ​സ. കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​മ്മാ​ർ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ല്ലൂം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​രി​ട​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റാ​ണ് മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. ഫ്ര​ഷ് മീ​ൻ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ചീ​സ്, മാം​സം എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ ബേ​ക്ക​റി, കോ​ഫി ഷോ​പ്പ്, ന​ട്ട് റോ​സ്റ്റ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.



    കൂ​ടാ​തെ, വാ​ങ്ങു​ന്ന മീ​ൻ ഗ്രി​ൽ ചെ​യ്‌​തോ ഫ്രൈ ​ചെ​യ്‌​തോ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മു​റി​ച്ചോ ജ്യൂ​സ് ആ​ക്കി​യോ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സ​വ്‌​സ​ൻ ഈ​സ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ദീ​നാ​റി​ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സ സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഓ​രോ മൂ​ന്നു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും ഒ​രു കാ​റാ​ണ് മ​ൾ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamtoyota CarBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Multi Market Grand Prize: Savsan Isa wins a Toyota car
    Similar News
    Next Story
    X