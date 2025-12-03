Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:38 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് രാ​വു​ണ​ർ​ന്നു

    • രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ന്’ തു​ട​ക്കം
    • ഡി​സം​ബ​ർ 30 വ​രെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്
    മു​ഹ​റ​ഖ് രാ​വു​ണ​ർ​ന്നു
    മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ക​ലാ​ര​വ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​മാ​യ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സ്’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ല​അ​ത്ത് ബു ​മാ​ഹി​ർ മു​ത​ൽ പേ​ൾ മ്യൂ​സി​യ​മാ​യ സി​യാ​ദി മ​ജ്‌​ലി​സ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ‘പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി’​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​വും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ രാ​ത്രി ന​യ​ന​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ലും ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ​ര​ടി​ക​ളാ​ലും പൈ​തൃ​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്താ​ലും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സ​മാ​യ ഇ​ന്ന​ലെ മാ​ത്രം വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും നൈ​റ്റ്സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​മെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ​യും വ്യാ​ഴം മു​ത​ൽ ശ​നി വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം 5 മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ല​യെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന രാ​വു​ക​ൾ

    സ​യാ​ദി പേ​ൾ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച പേ​ൾ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് 3.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​മ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ത​ന​താ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ത​നി​മ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യെ വ​ർ​ണ​വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തെ മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളും സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​യാ​ദി മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച മു​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും പ​വി​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റൊ​രു കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വേ​ദി​ക​ളും അ​ധി​ക​മു​ണ്ട്. ബെ​യ്ത് അ​ൽ ന​ഖ്ദ, സൂ​ഖ് അ​ൽ ഖൈ​സ​രി​യ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​ക​ൾ, ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ല​അ​ത്ത് ബു ​മാ​ഹി​ർ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി www.pearlingpath.bh സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത​വും ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളും വി​പു​ല​മാ​യ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​നെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഏ​റെ അ​ല​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ങ് എ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ന് മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ എ​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത് ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​നാ​മ​യി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ് റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്താ​യി, ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് പാ​ല​ത്തി​നും ശൈ​ഖ് ഈ​സ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ധാ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്രം. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ബ​സും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് മ​റാ​സ്സി ഗാ​ല​റി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ണ്. സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പി​ക്ക​പ്പ് പോ​യ​ന്റ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം.

    30 ബ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് 16 മു​ത​ൽ 20 മി​നി​റ്റ് വ​രെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​സ​മ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 4 മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 4 മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ​യും ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം, ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ്, സ​ആ​ദ, ഫോ​ർ സീ​സ​ൺ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ ​എ​ന്നീ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക​ളും മു​ഹ​റ​ഖി​ലേ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12.30 വ​രെ​യു​മാ​ണ് ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ക.

    കൂ​ടാ​തെ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​വും പ​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ചെ​റി​യ ഫീ​സ് ന​ൽ​കി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ഗോ​ൾ​ഫ് ബ​ഗ്ഗി​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ച് അ​നു​വ​ദി​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രോ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

