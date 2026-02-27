Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    27 Feb 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    27 Feb 2026 11:07 AM IST

    മുഹറഖിന് പുതിയ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം; ബുസൈത്തീനിൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ നിർദേശങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്‍റ് അംഗീകാരം

    മുഹറഖിന് പുതിയ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം; ബുസൈത്തീനിൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ നിർദേശങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്‍റ് അംഗീകാരം
    മനാമ: രാജ്യത്തെ കായിക വിനോദം, ആരോഗ്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ നിർണ്ണായകമായ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങൾക്ക് ബഹ്‌റൈൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകി. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മുൻഗണനകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ.

    ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള കായിക സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം എംപിമാർ അംഗീകരിച്ചു. കായിക മേഖലയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ഇത് വലിയ കരുത്താകുമെന്ന് സഭ വിലയിരുത്തി.

    ബുസൈത്തീനിലെ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ ഹെൽത്ത് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാർലമെന്റ് ശുപാർശ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ കിംഗ് ഹമദ് സർവ്വകലാശാല ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവിടെ 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ കേന്ദ്രം സഹായിക്കും. അൽ ഹസൻ മസ്ജിദിന് സമീപം ഇതിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ബജറ്റിൽ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു.

    രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു 'സുപ്രീം കൗൺസിൽ' രൂപീകരിക്കാൻ സഭ അനുമതി നൽകി. ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഭക്ഷ്യനയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ കൗൺസിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

