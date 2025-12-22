Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    പൈ​തൃ​ക​പ്പെ​രു​മ​യു​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്; ച​രി​ത്ര​വീ​ഥി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്ക്

    ഡി​സം​ബ​ർ 30 വ​രെ​യാ​ണ് മേ​ള
    പൈ​തൃ​ക​പ്പെ​രു​മ​യു​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്; ച​രി​ത്ര​വീ​ഥി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്ക്
    മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കി നാ​ലാ​മ​ത് 'മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. 'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 2025'ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മേ​ള, യു​നെ​സ്‌​കോ പൈ​തൃ​ക​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​നോ​ദ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​വും പ​ക​രു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ൽ ഗു​സ് ഹൗ​സി​ൽ ‘ഫാ​ത്തി​മ സ്റ്റോ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഡോ​ൾ​ഹൗ​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. ബ​ദ​ർ ഗു​ലാം ഹൗ​സി​ലും തു​റാ​ബി ഹൗ​സി​ലും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 'ഹൂ​പ്പ: ഹീ​റോ​സ് അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ഹാ​ൾ' കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജെ​ഹാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, സോ​ഫി​യ ബു​ക്ക്‌​സ്റ്റോ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഏ​ഷ്യ​ൻ പെ​യി​ന്റ്‌​സ് ബെ​ർ​ജ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സ്പേ​സ് എ​ന്നി​വ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ബു ​മാ​ഹി​ർ ഫോ​ർ​ട്ട് മു​ത​ൽ സി​യാ​ദി കോം​പ്ല​ക്സ് വ​രെ​യു​ള്ള പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​ള​മ്പു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ഫേ​ക​ളും കി​യോ​സ്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​നീ​ൻ വാ​ർ​ഡ് ഹൗ​സ്, ഹ​നീ​ൻ ലോ​സ് ഹൗ​സ്, ഹ​നീ​ൻ യാ​സ്മി​ൻ ഹൗ​സ്, ഹ​നീ​ൻ സെ​ദ്ര ഹൗ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൈ​തൃ​ക​ഭ​വ​ന​മാ​യ 'ബൈ​ത്ത് നാ​സ​റി’​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​പ​ണി​ക​ൾ, ഗൈ​ഡ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ൾ​ച​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പേ​ജു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മേ​ള ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും വ്യാ​ഴം മു​ത​ൽ ശ​നി വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ അ​വാ​സാ​ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​നി ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ന​ല്ല രാ​വു​ക​ളെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

