Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘മു​ഹ​റ​ഖ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:02 AM IST

    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ നി​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ)

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​റീ​ക്വി​റ്റീ​സ് (ബി.​എ.​സി.​എ) ആ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ക.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും സാം​സ്കാ​രി​കാ​നു​ഭ​വം പു​തു​ക്കാ​നും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി ബി.​എ.​സി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. വ്യാ​ഴം മു​ത​ൽ ശ​നി വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​കും.

    3.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വി​വി​ധ​ത​രം സാം​സ്കാ​രി​ക-​ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മു​ള്ള യാ​ത്ര, മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡി​സൈ​ൻ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗൈ​ഡ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​കും. ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലെ​ന്നും ഇ​ത് 'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ' സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ബി.​എ.​സി.​എ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ദൈ​നം​ദി​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ളും പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും ബി.​എ.​സി.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PreparationsprogressingMuharraq Nights Festival
    News Summary - ‘Muharraq Nights’ preparations are progressing
    Similar News
    Next Story
    X