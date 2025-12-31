Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മു​ഹ​റ​ഖ്​ നൈ​റ്റ്​​സ്​; സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ന്ദി രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വ്​

    മു​ഹ​റ​ഖ്​ നൈ​റ്റ്​​സ്​; സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ന്ദി രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വ്​
    ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​​ത്തെ​യും പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യെ​യും അ​ട​യാ​ള​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക ത​നി​മ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​ത ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ‘മു​ഹ​റ​ഖ്​ നൈ​റ്റ്​​സ്​’ എ​ന്ന്​ രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്​ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും അ​തി​ന്‍റെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക ത​നി​മ​യോ​ടു​മു​ള്ള കൂ​റും സ്​​നേ​ഹ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ഹ​റ​ഖ്​ നൈ​റ്റ്​​സ്​ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​റ​ഖ്​ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വു​റ്റ രീ​തി​യി​ൽ സ​മാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യ​​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സ​മാ​ന മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഇ​ത​ര ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ശു​ഭാ​പ്​​തി വി​ശ്വാ​സ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മീ​ഡി​യ ക​വ​റേ​ജ്​ ന​ൽ​കി ഇ​തി​നെ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ന്നു​ഐ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

