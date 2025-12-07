Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    7 Dec 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 7:56 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ന് വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ട​മാ​യ ഫെസ്റ്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 30 വ​രെ​ തുടരും
    മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ന് വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം
     മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലാ​യ മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്സി​ന് വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ക​ളാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ​ധി​ക​വും. കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളു​മാ​ണ് അ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും മു​ഹ​റ​ഖ് ഫെ​സ്റ്റി​നെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സ​മ​കാ​ലീ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ' ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​രം​ഭ​ക​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​നി മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യും ഫെ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​കും.

    പു​തി​യ തീ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​കെ 560ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ, ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ഗോ​ൾ​ഫ് ബ​ഗ്ഗി സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി www.pearlingpath.bh എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യ @CultureBah, @pearlingpath എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

