Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ഹ​റ​ഖ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:10 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​കും

    text_fields
    bookmark_border
    customer center
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​ർ മു​ഹ​റ​ഖ്, ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഹ​ബ്ബാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ത് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രി​ട​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഖ​ല്ലാ​ഫി​നൊ​പ്പം പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥാ​നം, മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. മി​ക്ക മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsService CenterE.W. A Customer Service CenterMuharraq Municipality
    News Summary - Muharraq Municipality Customer Service Center to become a centralized service center
    Similar News
    Next Story
    X