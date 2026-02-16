മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം ‘നക്ഷത്ര രാവ്’ കുടുംബസംഗമംtext_fields
മനാമ: മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം മെംബേഴ്സ് നൈറ്റ് കുടുംബസംഗമം നക്ഷത്ര രാവ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
മുഹറഖ് സയ്യാനി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ വനിത വേദി, സർഗവേദി, മഞ്ചാടി ബാലവേദി, ടീം ഗസാനിയ, ടീം കസവിൻ തട്ടം എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. പ്രസിഡന്റ് അനസ് റഹീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരി എബ്രഹാം ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ ശിവ ശങ്കർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എന്റർടൈൻമെന്റ് കൺവീനർ ഫിറോസ് വെളിയങ്കോട്, ജോ. സെക്രട്ടറിമാരായ മുബീന മൻഷീർ, ബാഹിറ അനസ്, എക്സി. അംഗങ്ങളായ ഷീന നൗസൽ, സൗമ്യ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ലത്തീഫ് കെ, ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ മൻഷീർ, അരുൺ ദേവ്, പ്രമോദ് കുമാർ വടകര, മൊയ്ദീ ടി.എം.സി, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ അൻവർ നിലമ്പൂർ, ഷിഹാബ് കറുകപുത്തൂർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മനോജ് വടകര, സുരേഷ് മണ്ടോടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എം.എം.എസ് മെംബറും ബഹ്റൈൻ കലാസംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ദീപക് തണൽ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
