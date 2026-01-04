Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Jan 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 12:35 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം കു​ട്ടി​ക​​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട ജീ​വി​ത രീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ്ര​തി​ജ്ഞ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം, നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എം.​എം.​എ​സ് വ​നി​ത വേ​ദി ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷീ​ന നൗ​സ​ൽ, എം.​എം.​എ​സ് ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി, മ​ഞ്ചാ​ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഫ്രാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​ര്യ​ന​ന്ദ ഷി​ബു, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ക്ഷ​യ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ശ്രീ​ഗൗ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​സി​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, മൊ​യ്തീ ടി.​എം.​സി, ല​ത്തീ​ഫ് കെ ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

