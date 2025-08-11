Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 11 Aug 2025 9:40 AM IST
    date_range 11 Aug 2025 9:40 AM IST

    മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് മു​ഹ​റ​ഖ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. സ​മാ​ജം വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ​യും മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി​യു​ടെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​വും രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന മ​ത്സ​രം, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, സൗ​മ്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ന​മ്പ​റു​ക​ൾ: 35397102, 34135170, 36938090.

