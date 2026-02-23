Begin typing your search above and press return to search.
    23 Feb 2026 10:02 AM IST
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ർ​ത്തോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ർ​ത്തോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ർ​ത്തോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം കിം​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മു​ഹ​റ​ഖി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ർ​ത്തോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്. നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ഡോ​ക്ട​ർ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്ത ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​യ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ് ആ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റെ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സം മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ഡോ​ക്ട​റും കിം​സ് മാ​നേ​ജ​മെ​ന്റും ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബീ​ന, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൊ​യ്തു ടി.​എം.​സി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

