    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:12 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദിനം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദിനം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​താ വേ​ദി, മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന മ​ത്സ​രം, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, മ​ഞ്ചാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, ദീ​പ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി, സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ജി. ​മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഒ.​കെ കാ​സിം, ബി​ജു​പാ​ൽ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, ദീ​പ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എം.​എം.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, പ്ര​മോ​ദ് വ​ട​ക​ര, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, മൊ​യ്തീ​ൻ ടി.​എം.​സി, ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക പു​ത്തൂ​ർ, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, വ​നി​ത വേ​ദി ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ സൗ​മ്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഫ്രാ​സ്, ആ​ര്യ​ന​ന്ദ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ചാ​ക്കോ, നി​ഖി​ല ഷി​ജു, കി​ങ്ങി​ണി ശ​ങ്ക​ർ, മാ​രി​യ​ത്ത് അ​മീ​ർ​ഖാ​ൻ, ത​സ്നി​യ റൂ​ബൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

