    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 1:52 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ശി​ശു​ദി​നത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ണ്ഡി​റ്റ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14 ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. എം.​എം.​എ​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ ഷീ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ല​ത്തീ​ഫ് കോ​ളി​ക്ക​ൽ, വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ചാ​ച്ചാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, മൊ​യ്‌​തീ ടി.​എം.​സി, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഫ്രാ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, ആ​ര്യ​ന​ന്ദ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

